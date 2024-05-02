Türkiye'de kırmızı et üretiminde artış! TÜİK son istatistikleri duyurdu

Türkiye'deki kırmızı et üretimi ile ilgili veriler belli oldu. TÜİK'in açıklamasına göre, kırmızı et üretimi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona yükseldi.

Türkiye'de kırmızı et üretiminde artış! TÜİK son istatistikleri duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait kırmızı et üretim istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'de kırmızı et üretimi, 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artışla 2 milyon 384 bin 47 ton olarak hesaplandı. Türkiye'de 2022 yılında kırmızı et üretimi 2 milyon 191 bin 625 ton olarak kayıtlara geçmişti.

2023 yılında, 2022 yılına göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 yükselerek 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 yükselişle 128 bin 989 ton, manda eti üretimi de yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.

Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023'te 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü.

Kırmızı et üretiminin 2023'te yüzde 70,1'ini sığır eti, yüzde 23,9'unu koyun eti, yüzde 5,4'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

Son 2019-2023 dönemine ilişkin kırmızı et üretim miktarları şöyle:

• 2019 - 1.740.616
• 2020 - 1.785.952
• 2021 - 1.952.038
• 2022 - 2.191.625
• 2023 - 2.384.047

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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