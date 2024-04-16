Üreticinin enflasyonu martta da yükseldi

Üreticinin enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yine yükseldi. Verilere göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mart ayında yıllık yüzde 61,87, aylık yüzde 5,57 arttı.

Endekste bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,98 artış kaydedildi.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Şubat'ta yıllık yüzde 58,29, aylık yüzde 7,18 artış göstermişti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,52 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,18 azalış oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,27 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,60 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,12 artış yaşandı.