Üreticinin Enflasyonu Yine Yükseldi

Üreticinin enflasyondaki artış durmuyor. Tarımsal girdi fiyatlarında yıllık bazda yüzde 41'e yakın yükseliş kaydedildi. Endeks eylülde aylık bazda yüzde 2,63, yıllık bazda yüzde 40,97 arttı.

Üreticinin Enflasyonu Yine Yükseldi

Üreticinin enflasyonu eylül ayında yine yükseldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,63, yıllık bazda yüzde 40,97 artış gösterdi. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı.

Endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 33,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,87 artış kaydetti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,36, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,31 artış kaydedildi.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 7,75 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 5,21 ile malzemeler olarak hesaplandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# üretici enflasyonu # tuik # Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi
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