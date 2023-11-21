Bolu Dağı Geçişinde Bakım Çalışması! Ankara-İstanbul Yönü Ulaşıma Kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara İstanbul yönü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yolun yeniden açılması planlanıyor.

Bolu Dağı Geçişinde Bakım Çalışması! Ankara-İstanbul Yönü Ulaşıma Kapatıldı
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Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.

Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.

Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yeniden normale dönmesi bekleniyor.

Otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde akıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bolu dağı tüneli # Anadolu Otoyolu
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