Vakıflar Genel Müdürlüğünden Kiracılarına Dev Zam! Yüzde 850'ye Varan Zam Yapıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü ülke genelinde kiracılarına zam yaptı. Yüzde 850’ye varan zam nedeniyle CİMER'e yüzlerce şikayet yağdı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden Kiracılarına Dev Zam! Yüzde 850'ye Varan Zam Yapıldı

Vakıflar Bölge Müdürlükleri 2024 yılında uygulanacak olan yüzde 200 ile yüzde 850 kira artışları ile ilgili olarak konut ve işyeri kiracılarına ihbarname gönderdi.

Aydın’da kiralara yüzde 330- 600 arasında, Sivas'taki kiracılara yüzde 233 ile 465 arasında, Hatay'da yüzde 800, Ankara'da yüzde 850, İzmir'de yüzde 500 zam yapıldı.

Yüzde 200 ile yüzde 850 arasında yapılan kira artışlarına tepki gösteren vatandaşlar CİMER ve Vakıflar Müdürlüklerine şikayet mesajı attı.

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