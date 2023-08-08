Vatandaşa tatil hayal oldu! İşte o çarpıcı araştırma

Bu yıl tatilini yurt dışında geçirmeyi planlayanların sayısı da azaldı. Geçen yıl yurt dışında tatil planlayanların oranı yüzde 41’ken, 2023’teyse bu oran yüzde 3,13’e geriledi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Yunus Emre Bitmez, bu verilerin ülke ekonomisindeki olumsuzluğun etkisini gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

- Tüketiciler zorunlu gereksinimlerini karşılamak için çabalamakta, enflasyon ve kurdaki artış nedeniyle tatile çıkmak, çok sayıdaki tüketici için hayale dönüşmüş bulunmaktadır. Oysaki tatil ve dinlenme, her çalışan için anayasal bir haktır. Anayasa’nın 50. maddesinde, ‘Dinlenmek, çalışanlar için haktır’ düzenlemesiyle buna işaret edilmektedir. Milyonlarca yurttaşın anayasal hakkını kullanamıyor olması, yaygın bir hak ihlali niteliğindedir.”