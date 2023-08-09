Veliler şokta! 2023 yeni dönem okul servisi ücretleri ne kadar oldu?
Benzin ve toplu taşıma zamlarından sonra yaklaşan okul dönemiyle beraber servis ücretleri gündeme geldi. okul servisi ücretlerine gelen güncellemeleri haberimizde yazdık. 2023-2024 yeni dönem okul servisi ücretleri ne kadar oldu?
11 Eylül'de başlayacak okul yıla için veliler şimdiden okul servisi ücretlerini kara kara düşünmeye başladı. Benzin zamlarından ve ücret artışlarından sonra merakla beklenen okul servisi bedelleri açıklandı. Peki açıklanan ücretler nedir?
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023 YENİ DÖNEMDE NE KADAR OLDU?
Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye ulaştı!
Artan benzin fiyatları ve enflasyon nedeniyle artışın yaşandığını belirten servisçiler. Kilometre başına yapılacak hesaplamadan da kazançlarının olmadığını duyurdu.
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