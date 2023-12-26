Yılbaşı Sofrası Kurmak Hayal Oldu

Hayat pahalılığı yılbaşı alışverişi maliyetini de katladı. Vatandaşlar evinde yeni yılı kutlamak için çarşı pazara çıktı ancak, kuruyemişi, meyvesi, tatlısı derken yılbaşı sofrasının maliyeti geçen yıla göre yüzde 100 arttı.



Tatlı yiyip tatlı konuşmanın maliyeti ise bu yıl yüzde 200 artmış durumda. Çünkü fıstıklı dolmanın kilosu 750, fıstıklı baklava 450 liradan satılıyor. En ucuz bakla ise 400 lirayla cevizli baklava oluyor.





Kuruyemiş, meyve, tatlı, hindi ya da tavuk... Yeni yıla girmeye sayılı günler kala maliyetler katlandı. Hindili bir yılbaşı sofrası kurmak isteyen 4 kişilik bir ailenin sofra maliyeti 3 bin lirayı buluyor. Tavukta ise fiyat biraz daha düşerek bin 200 lira oluyor.



Hindili Yılbaşı Sofrası;

4 KG HİNDİ: 2 BİN TL

1 KG ÇEREZ: 350 TL

1 KG BAKLAVA: 450 TL

4 KG MEVSİM MEYVESİ: 200 TL

TOPLAM: 3 BİN TL



Tavuklu Yılbaşı Sofrası;

1 KG TAVUK: 200 TL

1 KG ÇEREZ: 350 TL

1 KG BAKLAVA: 450 TL

4 KG MEVSİM MEYVESİ: 200 TL

TOPLAM: BİN 200 TL



