Yüzde 25 kira artışına uymayan ev sahibi için ne yapılmalı?

Özellikle İstanbul olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinde ev sahibi ile kiracı arasında kira konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır! Özellikle kira artışı konusunda yaşanan bu anlaşmazlıklar son dönemlerde ülkemizde gündem olmaktadır! Peki yüzde 25 kira artışına uymayan ev sahibi için ne yapılabilir?

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞINA UYMAYAN EV SAHİBİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Yaşanan Covid dönemi sonrası konut kiralarında ev sahibi ve kiracı arasında problemler yaşanmaktadır. 10 Haziran 2022 tarihinde konut kira artışı konusu kanunla karara bağlandı. Bu kanuna göre 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa geçici madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; konut kiraları 2023 Temmuz itibariyle yenilenecek olan kiralar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir.



Üstelik bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Uygulanacak olan bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir denmiştir.

EV SAHİBİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Normal koşullarda kira zammına üst sınır 12 aylık ortalama enflasyon üzerinden yapılır. Fakat bu geçici düzenleme kapsamında kira zam oranı yüzde 25 onanına sabitlendi. Bu oranı geçecek şekilde yapılan yeni sözleşmeler geçersiz sayılacak. Yayınlanan bu kanun çerçevesinde ev sahibi kiraya en fazla 2023 yılı dönemi boyunca en fazla %25 zam yapabilir.

EV SAHİBİ KİRACIYI HANGİ DURUMLARDA TAHLİYE EDEBİLİR?

Kiralanan konutun sözleşmesinin 10 yılı aşması, kiraya veren ve yakınlarının (1. dereceden) ihtiyacı, kiralanan konutta tadilat yapılması, kentsel dönüşüme başlanması, yazılı tahliye taahhütnamesi bulunması, haklı ihtar gönderilmesi, temerrüde düşülmesinde icra takibi başlatılması, kiracının başka taşınmazının olması, kiracının iflası ve diğer önemli sebepler ile kiracı tahliye edilebilir.

EV SAHİBİ NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Haziranda yapılan düzenlemeye rağmen yüzde 25 kira artışına uymayan ev sahibi; Tüketici danışma hattı ALO 175, CİMER, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına şikâyet edilebilir.