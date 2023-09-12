Arabulucuya 7 bini aşkın başvuru yapıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de başlayan arabuluculuk döneminin ilk verilerini açıkladı. 7 bin 651 başvuru yapıldığı yapıldığı ifade eden Bakan Tunç, uzlaşma haberlerinin geldiğini açıkladı.

İŞTE ARABULUCULUK DÖNEMİNİN İLK VERİLERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Arabuluculukta Güncel Alanlar Sempozyumu'nda konuştu. Ev sahibi - Kiracı sorunlarının toplumsal barışı bozduğunu belirten Bakan Tunç, arabuluculuk yoluyla sorunların bir nebze giderilebileceğini belirtti.

- Kira davaları, ortaklığın giderilmesi, komşuluk hukuku, kat mülkiyeti... Burada taraflar birbirine çok yakın, komşular bunlar, yani kiracı ve kiralayan aynı sitede, binada oturabiliyorlar. Birbirine yakın insanların hasım haline gelmesi toplumsal barışı etkiliyor.

1 Eylül'de başlayan arabuluculuk döneminde 7 bin 651 başvuru olduğunu açıklayan Bakan Tunç, "Arabuluculuğa en yatkın toplum biziz" ifadelerini kullandı.