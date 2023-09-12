Arabulucuya 7 bini aşkın başvuru yapıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de başlayan ev sahibi ile kiracı sorunlarına dahil arabuluculuk döneminde 7 bin 651 başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Tunç, uzlaşma haberlerinin geldiğini belirterek "İlk gün bile anlaşanlar oluyor" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de başlayan arabuluculuk döneminin ilk verilerini açıkladı. 7 bin 651 başvuru yapıldığı yapıldığı ifade eden Bakan Tunç, uzlaşma haberlerinin geldiğini açıkladı.
İŞTE ARABULUCULUK DÖNEMİNİN İLK VERİLERİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Arabuluculukta Güncel Alanlar Sempozyumu'nda konuştu. Ev sahibi - Kiracı sorunlarının toplumsal barışı bozduğunu belirten Bakan Tunç, arabuluculuk yoluyla sorunların bir nebze giderilebileceğini belirtti.
- Kira davaları, ortaklığın giderilmesi, komşuluk hukuku, kat mülkiyeti... Burada taraflar birbirine çok yakın, komşular bunlar, yani kiracı ve kiralayan aynı sitede, binada oturabiliyorlar. Birbirine yakın insanların hasım haline gelmesi toplumsal barışı etkiliyor.
1 Eylül'de başlayan arabuluculuk döneminde 7 bin 651 başvuru olduğunu açıklayan Bakan Tunç, "Arabuluculuğa en yatkın toplum biziz" ifadelerini kullandı.
- Bahsettiğim davalar bakımından son 10 gün içinde, bugün itibarıyla, 8 bin 664 başvuru yapılmış. Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 7 bin 651 başvuru yapılmış. 10 gün boyunca uzlaşma örnekleri bize geliyor. İlk gün bile uzlaşanlar, anlaşanlar oldu. Özellikle kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıkları en aza indiren ve yargı süreçlerinde vatandaşlarımızın uzun süren yargılamalardan kurtulmasını sağlayacak olan bir sistemi hep beraber hayata geçiririz.