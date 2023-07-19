Zeytinyağı ihracatında prim kesintisi! 26 yıl sonra yeniden fon getirildi

Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent karşılığı Türk lirası kesinti uygulanacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu, 26 yıl önce Başbakan Necmettin Erbakan döneminde kaldırılmıştı.

Zeytinyağı ihracatında prim kesintisi! 26 yıl sonra yeniden fon getirildi
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Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı, dış talep sebebiyle yükseldi.

İhracatı, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlaması amacıyla yeni bir karar alındı.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

20 CENT KARŞILIĞI TL KESİNTİ UYGULANACAK

Buna göre, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent karşılığı Türk lirası kesinti yapılacak.

Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz imzasıyla yayımlanan kararla, dış talepten dolayı yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Zeytinyağı ihracatında prim kesintisi! 26 yıl sonra yeniden fon getirildi - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı

# zeytinyağı # ihracat # Resmi Gazete
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