İstanbul'da Saatlerce Sürecek Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı: 17 Ekim 2023 Günü Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
Elektrik kesintileri çoğu insan açısından sorun yaratabilecek bir durumdadır. BEDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki 17 Ekim 2023 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden bildirerek vatandaşların buna karşı önlem alması sağlanmıştır. Bu şekilde gerçekleşecek elektrik kesintilerinin saat kaça kadar süreceği merak konusudur. İşte 17 Ekim günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
AVCILAR:
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 17/10/2023 00:00:00 - 17/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 17/10/2023 00:00:00 - 17/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 7. sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405. sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BAŞAĞA, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 17/10/2023 00:00:00 - 17/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 17/10/2023 08:30:00 - 17/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, ORKİDE sk bölgelerinde 17/10/2023 08:30:00 - 17/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah GENERAL KANİ ELİTEZ, KARAKOL sk bölgelerinde 17/10/2023 08:30:00 - 17/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah OTLUKBELİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 253., 255., 31/7., 36., 37., 39., 39/10., 39/3., 39/7., 39/9., 42/2., 42/3., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49., 49/2., HASAN SEVİM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / YENİDOĞAN mah 240., 241., 242., 42/1., 42/3., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 17/10/2023 08:30:00 - 17/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇIRPICI KOŞUYOLU sk bölgelerinde 17/10/2023 08:30:00 - 17/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 17/10/2023 12:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -ORTAKÖY mah sk bölgelerinde 17/10/2023 10:00:00 - 17/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ONURLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1994., 1996., 1997., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ARMUTLU, BELGİN, CANAN, GÖNÜL, GÜMÜŞSUYU, HİDAYET, KAZIM KARABEKİR, PAŞAZADE, REŞİT PAŞA, SELİN, SÜMER sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah DİDEM, ERDEM 1, HAYIRLI, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK sk bölgelerinde 17/10/2023 01:00:00 - 17/10/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYVAZ, BAHTİYAR 1, BURÇHAN, FLORYA, GÖKSEL, LALAPAŞA, NEDİM, ORTANCA, TARLAKUŞU, ŞADIRVAN, ŞAHİNLER, ŞİMŞEK 1 sk / YENİMAHALLE mah AY, CUMHURİYET 4, D-100 KARAYOLU, ESENDAL, GÜNEŞ 4, MÜCEVHER, NEBİL, SARDUNYA 1, SARP, ÇETİN, ŞAFAK 1, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 17/10/2023 01:00:00 - 17/10/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMİYET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/10/2023 10:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, BİLLUR, GÜLDEN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, HALİS, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, ULUBATLI, VAKİT ÇIKMAZI, YUDUM ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI, ŞEFFAF, ŞÜHEDA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 17/10/2023 10:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ONURLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1994., 1996., 1997., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., 1645. sk / ORHAN GAZİ mah 1657., 1658., 1659., ATATÜRK sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., 4., ANADOLU, AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, DENİZ, HOŞDERE, KAMELYA, NEŞE, PAZARTÜRK, PINAR, SEDA, TURGUT ÖZAL, YALIN, YEŞİLTEPE, ÇİĞDEM, ŞİRİNEVLER sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah PETUNYA sk / AŞIK VEYSEL mah ARAS, ATATÜRK, CEYHAN, ENVERPAŞA, KEMAL SUNAL, MENEKŞE, MERİÇ, RESNELİ NİYAZİ, SÜLEYMAN DEMİREL, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN, YAKUP CEMİL, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk / ESENKENT mah AKSU, BAHATTİN ŞAKİR, CEMALPAŞA, CEYHAN, DİCLE, ENVERPAŞA, YAKUP CEMİL, ZEHRA YILDIZ sk / KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., 1645. sk / ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1668., 1669., 1670., 1671., 1672., 1673., ATATÜRK sk bölgelerinde 17/10/2023 12:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH:
- İSTANBUL FATİH ilce -CANKURTARAN mah sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, DOĞRAMACI, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, KAFESLİ ÇADIR, MUTRİP, MÜSELLİM, NEVİYE, SEMİH, TÜLCÜ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, MÜSELLİM, SARAYİÇİ, TÜLCÜ sk bölgelerinde 17/10/2023 10:00:00 - 17/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE:
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 1.ŞEFTALİ, KARADUT, KİRAZ, LEYLEK, VİŞNE sk / FEVZİ ÇAKMAK mah ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, KAYA, TAĞMAÇ, ŞEHİT REŞİT AKBABA sk / KANARYA mah ALAKARGA, ANADOLU, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, GÜVERCİN, LEYLEK, MAVİKUŞ sk / SULTAN MURAT mah 1.TRAKYA, 1.ŞEFTALİ, 2. GAZİ, 2101., 3.ENGİN, 7.GÜL, ANADOLU, EDİP, KAYA, KISA ANADOLU, MİS, OYUKLU, YENİ PARK sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ŞEN, YILDIRAY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DUMLUPINAR sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, BAĞLAR, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER:
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah DAR, KOCAYEMİŞ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI sk / YENİ mah KOCAYEMİŞ ARALIĞI, SATRANÇ sk bölgelerinde 17/10/2023 09:30:00 - 17/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ:
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah UĞUR BIÇARER sk Sancaktar Caddesi bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mahK GÖKUN,AKŞEMSEDDİN CADDESİ bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk bölgelerinde 17/10/2023 10:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN, ÇAMYOLU sk bölgelerinde 17/10/2023 10:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 17/10/2023 13:00:00 - 17/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ:
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ, PALAZOĞLU sk bölgelerinde 17/10/2023 00:00:00 - 17/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ:
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 17/10/2023 00:05:00 - 17/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 17/10/2023 00:05:00 - 17/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU:
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah OTLUKBELİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 253., 255., 31/7., 36., 37., 39., 39/10., 39/3., 39/7., 39/9., 42/2., 42/3., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49., 49/2., HASAN SEVİM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / YENİDOĞAN mah 240., 241., 242., 42/1., 42/3., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 17/10/2023 08:30:00 - 17/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 8, MODABAĞ 9 sk bölgelerinde 17/10/2023 08:30:00 - 17/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 39. sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 31/2., 31/3., 31/4., 31/5., 39., 39/2., 39/5., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 17/10/2023 09:00:00 - 17/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.