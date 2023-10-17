İSKİ Duyurdu: İstanbul'da Çok Sayıda İlçede Su Kesintisi Yaşanacak! 17 Ekim'de Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak

İSKİ her gün su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahallelerini önceden duyurur. Bu şekilde su kesintisinden kaynaklanan mağduriyet yaşanmasının önüne geçmeye çalışmaktadır. İSKİ'nin arıza çalışmalarından ya da altyapı düzenlemelerinden kaynaklanan su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceği de önemli bir sorudur. Peki bugün İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 17 Ekim'de yaşanacak su kesintileri saat kaça kadar sürecek?

17 EKİM 2023 GÜNÜ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAYRAMPAŞA:

İsmet Paşa mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisinin saat 12.30'a kadar sürmesi bekleniyor.

BEYKOZ:

Alibahadır, Paşamandıra, Riva ve Öğümce Mahallelerinin etkileneceği su kesintisi 17.00'e kadar sürmesi bekleniyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 500 mm çaplı ana isale hattı arızasından kesinti yaşanacak.

BEYOĞLU:

Hacıahmet Mahallesinde içme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintisi saat 12.00'e kadar sürecek.

GAZİOSMANPAŞA:

Barbaros Hayrettin Paşa, Hürriyet, Karadeniz mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'e kadar sürecek. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanacak.

KAĞITHANE:

Talatpaşa mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanan arıza 15.00'e kadar devam ediyor.

KARTAL:

Topselvi Mahallesinden içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası 13.00'e kadar devam edecek.

PENDİK: