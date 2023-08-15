Ankara'da keşfedildi! Görenler gözlerine inanamıyor...

Ankara çevre yolu inşaasında bulunan Tulumtaş Mağarası görenleri hayrete düşürüyor! Ziyarete açık olan bu yeri görenler gözlerine inanamıyor! Peki Tulumtaş Mağarası nerede? Nasıl gidilir? İşte Tulumtaş Mağarası hakkında bilinmeyenler...

ANKARA'DA KEŞFEDİLDİ

Tulumtaş mağarası, son zamanlarda birçok kişinin nerede olduğunu merak ettiği en yeni turistik yerlerden bir tanesi. Ankara Çevre Yolu’nun yapımı sırasında keşfedilen mağara, Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılmıştır.

Buraya özgü bir atmosfer oluşması için Tulumtaş Mağarası’na özel ışıklandırma çalışmaları yapıldığı bilinmektedir. Siz de Ankara’da ki farklı yerleri keşfetmek istiyorsanız bu mağara tam size göre.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında ortaya çıkartılan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışmaların yürütüldüğü Tulumtaş Mağarası'nda, özel ışıklandırmalar yapıldı.

Büyük bir kireç taşı bloğunun içinde, kimyasal erimeler sonucunda oluşan mağaranın fosil ve toplam uzunluğu sadece 549 metredir. Mağarada dikit, sarkıt ve sütunlar bulunmaktadır. Ocaktaki dinamit patlamaları sırasında mağaranın bir kısmı ve bazı damlataş oluşumları tahrip olmuştu.

TULUMTAŞ MAĞARASI NEREDE

Tulumtaş Mağarası, Ankara ili, Gölbaşı ilçesine bağlı İncek, Hacılar ve Tulumtaş Köyleri arasında Karayatak Mevkii’nde bulunmaktadır. Mağara, 1992 yılında, Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taşocağında yapılan çalışmalar sırasında açığa çıkmıştır ve doğal bir girişi bulunmamaktadır.

Permiyen (280-250 milyon yıl öncesi) dönemine ait kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan mağara rekristalize kireçtaşından oluştu. Mağaranın içinde, farklı bölümlerde farklı yoğunluklarda sarkıtlar, dikitler, akmataşlar ve kenartaşlar mevcut.

Ankara çevresinin karst açısından diğer bölgelere göre daha fakir olması, Tulumtaş Mağarasını daha değerli kılmaktadır. Kendi kendini sürekli yenileyen özelliğiyle fark yaratan Tulumtaş Mağarası’nın içinde 10-15 günde bir yeni sarkıtlar oluşarak her ziyarette farklı bir görüntüyle karşılaşılabilir. Yatay bir mağara olan Tulumtaş Mağarasının kollarıyla beraber toplam gezilebilir uzunluğu yaklaşık 265 metredir.

Mağaranın ağzında bulunan kopmuş kaya parçaları mağara girişini daraltmaktadır. Girişinde 1-1,5 metre yüksekliğindeki mağaranın içine girildikçe yüksekliği genel olarak 2-3 metre arasında değişmektedir. En yüksek olduğu kısım yaklaşık 5 metre olan mağaranın en alçak konumda yaklaşık yüksekliği 50 cm’dir. Tulumtaş Mağarası Ziyaretçi merkezi, alanın girişinden başlayan ve mağara içinde de devam eden ana bir aks ve bu ana aksa bağlanan kütlelerden oluşmaktadır.

Mekânların bir kısmına doğrudan bu akstan ulaşılabildiği gibi, yer yer yürüyüş aksının genişlemesi ile daha özel girişler yaratılmıştır. Ayrıca gene yürüyüş yolunun genişlemesiyle sosyal alanlar yaratılmıştır. Alanı oluşturan, yaklaşık 24 m yüksekliğindeki yamacın bir kısmının da tırmanma duvarı olarak kullanılması planlanmıştır.

Tulumtaş Mağarası Ziyaretçi Merkezi toplam 467 metrekare yapı alanına kafe, hediyelik eşya, sinevizyon, bilet gişesi, mescit ve tuvaletten oluşmaktadır. Mağara saat 10:00-19:00 saatleri arasında açık oluyor.

TULUMTAŞ MAĞARASI ZİYARETÇİ YORUMLARI

"Ankara'nın yanu başında güzel bir gezme yeri. Mağara güzel ve ilgi çekici. Gölbaşı Belediyesi burayı turizme açmak için elinden geleni yapmış, açık otopark, wc, kafe ve mescit gibi mekanlar yapmış. Mağara içinde yürüme yolları yapılmış."

"Çok güzel bir mağara. Ankara'ya yakın olması büyük bir avantaj. Giriş kısmını yapay harç ve beton ile şekillendirene kadar mağaranın doğal yapısına uygun mermerle tahkim edebilirlerdi. İşaret ve anlatım yok. Jeolojik olaraı oluşumu, keşfedilmesi, özellikleri, haritası vb bilgiler bulunmalıdır. Otopark kısmı inşallah halinde ama diğer yol toz, toprak bir yol. Mutlaka asfalt olmalı."