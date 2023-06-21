Bayram tatilinde gezilecek vizesiz yurt dışı rotaları

Seyahat sitesi Enuygun, vizesiz yurt dışı rotalarını paylaştı. İşte Kurban Bayramı'nda gezilecek vizesiz yurt dışı rotaları:

TİFLİS

Şirket açıklamasına göre, kültürü, tarihi dokusu ve manzaralarıyla ünlü Tiflis, Kurban Bayramı tatili için ideal bir seçenek.

Gürcistan'a Türkiye'den vize gerekmiyor ve uçak biletleri genellikle uygun fiyatlı oluyor. Şehirdeki tarihi kiliseleri, sarayları ve müzeleri keşfederken aynı zamanda yerel lezzetleri tatmak da mümkün.

Kurban Bayramı tatili için Tiflis'e gidilecekse Özgürlük Meydanı, Sameba Katedrali ve Barış Köprüsü görülebilir. Hinkali ve haçapuri ise seyahat esnasında tadılabilir.

PRİŞTİNE

Kosova'nın başkenti Priştine, Türkiye'den vizesiz gidilebilen destinasyonlardan bir diğeri.

Avrupa'nın en yeni başkentlerinden biri olan Priştine, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken bir destinasyon. Şehirdeki tarihi yerler, müzeler ve lezzetli Kosova mutfağı deneyimlenebilir. Priştine'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kosova Ulusal Müzesi, Skanderberg Heykeli ve Fatih Cami geliyor.

Kuzey Makedonya da Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Türk kültürü ile bütünleşmiş tarihi ve mimari dokusuyla ilgi çeken bir rota. Üsküp Kalesi, Taş Köprü, Mustafa Paşa Camii gibi yerleri ziyaret edilebilir.

Kurban Bayramı tatilini farklı bir coğrafyada geçirmek isteyenler için Azerbaycan'ın başkenti Bakü cazip bir seçenek.

Bakü, tarihi ve modern mimari yapıları, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla da dikkati çekiyor. İçerişehir, Haydar Aliyev Kültür Merkezi ve Şirvanşahlar Sarayı gezilebilir.