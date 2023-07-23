Denize girilecek yerler arayanlar dikkat! İşte en iyi İstanbul plajları

İstanbul’da denize girilecek yerler 2023 listesi toplam 14 noktadan oluşuyor. En iyi İstanbul plajları listesinden bazıları ailenizle denize girebileceğiniz sakin yerler iken diğerleri ise arkadaş grubu ile gidebileceğiniz “beach club” tarzı eğlenceli plajlar. İstanbul’un Şile, Riva ve Kilyos gibi bazı yerlerindeki özel plajlar beklentilerin oldukça üzerinde bir hizmet sunuyor. Plajların bazılarındaki temizlik, düzen ve yemek servisi, Ege ve Akdeniz’deki plajlar ile yarışacak düzeye ulaşmış.

EN İYİ İSTANBUL PLAJLARI

İstanbul'un en iyi plajları listesi için bakınız:

1. Rumeli Kavağı

Sarıyer‘in en güzel bölgelerinden Rumeli Kavağı, İstanbul’un denize girilebilecek yerleri arasında yer alıyor. Rumeli Kavağı, manzarası ve plajları ile olduğu kadar, midyesi ve inciri ile de ünlü bir yer.

Askeri plaj, Altınkum Plajı, Elmaskum Plajı ve Kadınlar Plajı’nın bulunduğu Rumeli Kavağı’nda pek çok midyeci ve balık restoranı da var. Eğer İstanbul’da sokak lezzetleri ilginizi çekiyorsa, Rumeli Kavağı’nın hemen girişinde bulunan Midyeciler Çarşısı’nda midye yemeyi unutmayın!

Rumeli Kavağı’na Nasıl Gidilir?

Rumeli Kavağı’na Hacıosman Metro Durağı‘ndan kalkan 25A numaralı İETT otobüsleriyle veya Sarıyer’den kalkan minibüsler ile gidebilirsiniz.

2. Poyrazköy

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e açıldığı noktada yer alan Poyrazköy’ün sahilinde, kumlu Poyraz plajı bulunuyor. Anadolu Kavağı’ndan sonra gelen Poyrazköy, Boğaz’ın en kuzeyde yer alan köylerinden biri.

Poyrazköy’ün girişinde konumlanan, küçük bir kumsala ve tesise sahip olan Poyrazköy Plajı dışında; bir karma plaj ve bir de Poyrazköy Kadınlar Plajı bulunuyor.

Poyrazköy Kule Dibi Piknik Alanı ve Dere Boyu Piknik Alanı ise İstanbul’da piknik yapılabilecek yerler arasında bulunuyor. Poyrazköy’de her daim taze balık bulabilir ve lezzetli balık restoranları sayesinde, deniz ürünlerine doyabilirsiniz.

Poyrazköy’ü ziyaret edenler deniz, kum, güneş tatilinin ötesine geçerek birkaç tarihi noktayı da ziyaret edebilirler. Bunlar arasında bir gözetleme kulesi ve bir de kale yer alıyor.

Poyrazköy’e Nasıl Gidilir?

İstanbul‘un Anadolu Yakası‘nda yer alan Poyrazköy’e gitmek için, Beykoz‘u geçtikten 4 kilometre sonraki Poyrazköy-Anadolu Feneri tabelasını takip etmek gerekiyor. Şayet toplu taşımayı kullanmak isterseniz, Kavacık‘tan Poyrazköy’e 135 numaralı belediye otobüsleriyle de gidebilirsiniz.

3. Kilyos

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Kilyos’ta, halk plajının yanı sıra pek çok özel plaj da bulunuyor. Hafta sonu konser organizasyonları ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği plajlar, Kilyos Burnu‘ndan, Gümüşdere Plajı‘na kadar uzanıyor. Ayrıca Kilyos, deniz sörfü sevenler için de uygun.

Solar Beach Therapy Kilyos, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin bir işletmesi olan Burç Beach, Tırmata Beach Kilyos, kamp alanı ve aktiviteleriyle Uzunya Beach Kilyos önde gelen özel plajlar arasında bulunuyor.

Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde olan ve Kilyos Gümüşdere Köyü‘nde yer alan Baykuş Plajı, İstanbul’da gidilebilecek en güzel plajlar arasında öne çıkıyor.

4. Florya

Eski Florya Tren İstasyonu’nun karşısında bulunan 800 metre uzunluğundaki Florya Güneş Plajı’nda, şezlong ve şemsiye kiralayabilir ve arabanızı park edebilirsiniz. Plaj voleybolu da oynayabileceğiniz mekan, İstanbul’da denize girilecek en güzel yerler arasında yer alıyor.

Florya, İstanbul’un birçok bölgesine uzak kaldığı için görece olarak az bilinen bir yer. Ancak Florya’da harika bir plajın yanı sıra, İstanbul Akvaryum gibi muhteşem bir eğlence ve alışveriş merkezi de bulunuyor.

Florya Sahiline ve Plajına Nasıl Gidilir?

Florya Sahili’ne, Bakırköy‘den Florya otobüsü veya Yenibosna’dan kalkan dolmuşlar aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Florya sahilinde bir de Menekşe Plajı bulunuyor. 680 metre uzunluğunda olan ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği bu plaja giriş ücretsiz.

5. Arnavutköy Yeniköy Sahili

Arnavutköy, İstanbul’un Karadeniz’e komşu olan ve en kuzeyinde konumlanan bir ilçesi. 400 metre uzunluğunda enfes bir kum plaja sahip olan Arnavutköy, İstanbul’da denize girilecek sakin yerler arasında ön plana çıkıyor.

Bölgede denize girilebilecek en güzel yer, halka açık olan Arnavurköy Yeniköy Sahil Plajı (Köpek Çiftliği Önü). Bu plaja giriş ücretsiz olsa da, şemsiye, şezlong, soyunma kabini gibi ekstra hizmetler için ücret alınıyor.

Alternatif olarak yine Arnavutköy sahilinde konumlanan Durusu Karaburun’daki 3 adet plajın da tadını çıkarabilirsiniz. Bu plajlarda da temiz bir kumsal ve berrak bir deniz suyu bulmak mümkün.

Arnavutköy Yeniköy Sahil Plajına Nasıl Gidilir?

İstanbul Boğazı‘nın Kuzey girişine 30 kilometre uzaklıkta olan Arnavutköy Yeniköy mevkii, şehir merkezinden biraz uzakta kalıyor. Örneğin şehrin merkezlerinden Taksim Meydanı‘na yaklaşık 54 km mesafede olduğunu söylesek, sanırım bir fikir verecektir.

Arnavutköy Yeniköy Sahil Plajı‘na gitmek için TEM otoyolundan Güneşli ve Habibler yönüne giderek ulaşabilirsiniz. Arnavutköy’e toplu ulaşımla gitmek isterseniz, Bayrampaşa’da yer alan metro istasyonu civarından kalkan Terkos minibüsleri ile de gitmek mümkün.

6. Büyükçekmece Albatros Plajı

Büyükçekmece Albatros Plajı, kumlu ve sığ yapısıyla İstanbul’da denize girilecek en iyi yerler arasında bulunuyor. Burası özellikle Avrupa Yakası‘nın Büyükçekmece veya Avcılar tarafında oturanlar için harika bir günübirlik alternatif sunuyor. Albatros Plajı’nda, ücret karşılığı şezlong ve şemsiye gibi hizmetler sunan tesisler de mevcut.

Büyükçekmece Albatros Plajı’na Nasıl Gidilir?

Albatros Plajı, özünde bir halk plajı ve sadece havlunuzu kapıp gidebileceğiniz bir yer. Bu sebeple toplu ulaşımdan kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Albatros Plajı’na gitmek için 142B ve 76C numaralı İETT otobüslerini kullanabilirsiniz. Şayet özel aracınızla gitmek isterseniz, E-5 otoyolunu veya TEM otoyolunu kullanarak da ulaşabilirsiniz.

7. Şile

İstanbul’un Karadeniz kıyılarında konumlanan Şile, uzun ve geniş kumsalıyla dikkat çekiyor. Dalgalı bir denize sahip olan Şile’de genelde merkezdeki “Büyük Plaj” veya “İskele Yeri Plajı” tercih ediliyor. Şile’nin Akçakese Akkaya Plajı ise yapılan ölçümlere göre, İstanbul’da denize girilecek en temiz yerler arasında göze çarpıyor.

Ağlayan Kaya, Kumbaba, Ayazma, İmrenli, Sahilköy, Ağva ve Kurfallı plajları, Şile’de denize girilecek sakin plajlar arasında yer alıyor. Kara ve deniz mağaralarına sahip olan Şile’de Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fenerini de görebilirsiniz.

Bu noktada Şile’nin Ağlayan Kaya bölgesine özel bir parantez açmak istiyorum. Çünkü buradaki bazı özel plajlar Bodrum ve Çeşme’deki “beach club” tesislerini aratmayacak kadar güzel. Bu sebeple Şile, 2023’te İstanbul’da denize girilecek en iyi yerler arasında geliyor.

Şile Sahiline ve Plajlarına Nasıl Gidilir?

Şile’ye gitmek için Üsküdar’dan kalkan 139 no‘lu otobüslere (rezervasyon yapmak gerekiyor) binebilirsiniz. Özel aracınızla giderseniz, yeni yapılan otobandan kolayca Şile‘ye ulaşabilirsiniz.

8. Riva

İstanbul’dan yaklaşık 40 km uzaklıkta yer alan Riva, Anadolu Feneri ile Şile arasında yer alıyor. Riva, uzun kumsalı ve kumsalın arasından denize dökülen deresi ile doğada zaman geçirmek için uygun yerlerden. Riva’nın Elmasburnu Plajı‘nda, şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz bir tesis de bulunuyor.

Riva’ya (Elmasburnu Plajı) Nasıl Gidilir?

Beykoz’dan 137 numaralı İETT otobüsleriyle Riva’ya ulaşmak mümkün. Özel aracınızla gitmek isterseniz, Kavacık Kavşağı‘ndan Riva tabelalarını takip edebilirsiniz.

9. Caddebostan Plajı

Caddebostan Plajı, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunuyor. İstanbulluların aklına Caddebostan deyince sahilde çimlerin üzerine uzanmak ve deniz kıyısında yürüyüş yapmak gelse de, son yıllarda Caddebostan’da denize de girilebiliyor.

Caddebostan Plajı üstteki resimde görüldüğü üzere sarı kumlara sahip bir plaj ve semtin diğer bir plajı olan “Suadiye Plajı” ile yan yana konumlanıyor. Buradan ayrıca Kalamış’ta bulunan plaj voleybolu tesislerine de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

10. Büyükada

Prens Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada’da yer alan pek çok özel plajdan denize girebilir ve “beach club” statüsündeki bu yerlerin imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Seferoğlu Tesisler önü, Büyükada Halik Koyu, Eskibağ Mesire Alanı Plajı, Büyükada Su Sporları Kulübü önü ve Yörükali Plajı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ölçümlerde temiz bulunan plajlar listesinde yer alıyor.

Büyükada Plajlarına Nasıl Gidilir?

Avrupa Yakası‘ndan gidecekseniz, Kabataş Vapur İskelesi‘nden Büyükada‘ya giden vapurlara binebilirsiniz. Anadolu Yakası‘ndan ise Kadıköy, Bostancı ve Kartal’dan Büyükada’ya motor veya vapurla geçebilirsiniz. Yolculuk Avrupa Yakası‘ndan yaklaşık 1,5 saat, Anadolu Yakası‘ndan ise yalnızca yarım saat sürecektir.

11. Sedef Adası

Sedef Adası, diğer adaların aksine oldukça sakin oluyor. Bunda adaya ulaşım olanaklarının kısıtlı olmasının da etkisi var. İstanbul’da denize girilebilecek en sakin yerler arasında olan Sedef Adası, kafa dinlemek isteyenlere tavsiye edilir.

Büyükada’daki Sedef Adası Plajına Nasıl Gidilir?

Sedef Adası‘na gidebilmek için önce Büyükada‘ya ulaşmanız gerekiyor. Özel mülk olan bu adada, tek bir plaj bulunuyor ve ulaşım da Büyükada’dan motorla sağlanıyor.

Motordan indikten sonra 5 dakika yürüyerek ulaşabileceğiniz plajda, şemsiye ve şezlong kiralayabileceğiniz bir işletme var. Ayrıca köfte, tost gibi atıştırmalık yiyecekler bulabileceğiniz bir de büfe bulunuyor.

12. Heybeliada

Büyükada’dan sonra en popüler ada olan Heybeliada’da birçok plaj bulunuyor. Örneğin, Aqua Green Beach, Heybeliada İskelesi’nden ücretsiz motor servisi ile ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Çam Limanı Koyu’nda yer alan Ada Beach Club da yine tekneyle ücretsiz ulaşım sağlıyor. Çam ormanıyla kaplı Değirmenburnu’nda ise ağaçlar altında piknik yapıp, aşağıda denize de girebilirsiniz.

Heybeliada Sadıkbey Plajı çevresi ve Heybeliada Su Sporları Kulübü‘nün önü de Heybeliada’da denize girilebilecek diğer temiz noktalar arasında yer alıyor.

Diğerlerine göre daha ıssız olan Akvaryum Plajı’na ulaşmak için, Merit Halki Palas yolundan sonra “Kablo” isimli geçişten yokuş aşağıya inmeniz gerekiyor.

13. Burgazada

Kalpazankaya ve Çamakya, Burgazada’nın başlıca plajları olarak göze çarpıyor. İrili ufaklı birçok yerinde denize girilebilen Burgazada’da, Sait Faik Abasıyanık’ın müzeye dönüştürülmüş evine de uğramanız mümkün.

Burgazada Su Sporları Kulübü Plajı ise sadece adada yaşayan çocukların yaz tatilinde sportif aktivitelerle uğraşmaları için kurulmuş. Bu sebeple Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK) sadece kendi üyelerine açık.

Kalpazankaya Plajı’na Nasıl Gidilir?

Kalpazankaya Plajı‘na 40 dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Taşlık bir koyda yer aldığından, sakin bir ortama sahip olan Kalpazankaya’da adanın en meşhur restoranı bulunuyor.

Çamakya Plajı’na Nasıl Gidilir?

Ücretsiz bir halk plajı olan Çamakya Plajı, Burgazada’nın arka tarafında bulunuyor. Çamakya Plajı’na gitmek için, Burgazada İskelesi‘nden yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüş yapmanız gerekebilir. Şezlong ve şemsiye kiralayarak bu küçük kumsalın tadını çıkartabilirsiniz.

14. Kınalıada

Prens Adaları’nın en küçüğü olan Kınalıada’da, Kumluk Plajı 1993 yılından beri hizmet veriyor. Kumluk Plajı’na iskeleden kalkan teknelerle veya yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Ayazma Kamo’s Beach Club küçük ama sakin bir sahile sahip. Denize alternatif olarak yüzme havuzu da bulunan Ayazma Kamo’s Beach Club’ta bulunan restoranda bazen konserler de düzenleniyor.

Su Sporları Kulübü‘nün önü ve Kınalıada Ülker Restaurant‘ın önü de Kınalıada’da denize girilebilecek temiz yerler arasında yer alıyor. Ayrıca Ülker Halk Plajı’na giriş ücretsiz.