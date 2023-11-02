Doğu Ekspresi hakkında bilmeniz gerekenler içerisinde yer alan bilgiler burada yer alıyor. Dünyanın en güzel demiryolu 10 seyahat rotası içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı, manzarası ile yolcuları adeta büyülemektedir. Ankara'dan hareket etmeye başlayan Doğu Ekspresi treni sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşuyor.

Doğu Ekspresi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Doğu Ekspresi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Doğu Ekspresi Ankara, Kars, Ankara arasında her gün işlemekte, pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşuyor. Kuşetli vagonlarda 10 Kompartıman bulunmakta her kompartımanda 4 kişi yolculuk yapabilmektedir. Çarşaf, pike ve yastık TCDD tarafından veriliyor, kompartımandaki koltuklar istenildiğinde yatak olarak kullanılabiliyor. Yemekli vagonda 14 masa ile 47-52 arasında değişen oturma yeri bulunmaktadır.

Doğu Ekspresi treni, geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler ve fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenler arasında yer alıyor. En yoğun sezon yaz dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde pulman vagonlarla yapılmaktadır. Kış aylarında ise yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınıyor. Bu grupların tercihi aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam etmektedir.

Doğu Ekspresi Ankara Kars arasındaki seferini yaklaşık 26 saat içerisinde tamamlanıyor. Doğu Ekspresi içerisinde yer alan yemekli vagonlar ise 4’er kişilik masalardan oluşmakta ve yemekli vagonun içerisinde atıştırmalık bisküvi, sandviç, çay, meşrubat, su vb yer almaktadır. Restoran 06.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet veriyor.