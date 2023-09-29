İran'ın En İyi Mezeleri! Dünyada adından söz ettiren lezzetler

İran birçok kültürü içinde barındıran bir ülke olması yanı sıra coğrafi olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Farklı ülkeleri gezmeyi seviyorsanız veya farklı bir ülkeye gitmeyi planlıyorsanız İran'ı listenize ekleyebilirsiniz. Çünkü birçok tarihi yerlerinden ayrı mutfağı ile de size apayrı dünyalara götürecek bir ülke. İran'a gidecek olursanız enfes yemekleri yanında bu mezeleri de istemeyi unutmayın.

1. Mirza Ghassemi

Mirza Ghassemi, İran'ın Gilan eyaletinden gelen patlıcan spesiyalitesidir. Yemek, patlıcanların önce ızgarada veya açık ateşte közlenmesi, ardından ince ince doğranıp domates, sarımsak ve zerdeçal ile birleştirilmesiyle hazırlanır.

Son olarak tüm malzemelerin harmanlanması için yumurtalar eklenir. Mirza Ghassemi tavada veya güveçte hazırlanabilir. Bir zamanlar Gilan eyaletinin başkanı ve İran'ın Rusya'daki büyükelçisi olan Muhammed Ghasem Khan tarafından icat edildi. Bu basit ama lezzetli yemek, genellikle gözleme eşliğinde meze olarak veya pilavlı garnitür olarak tüketilebilir.

2. Horeşt Direği

Horeşt direği, İsfahan'dan gelen geleneksel bir İran yemeğidir. Çoğunlukla yoğurt güveci olarak adlandırılsa da , Horeşt direği aslında şeker, gül suyu, yoğurt, safran, soğan, yumurta sarısı, zerdeçal ve ezilmiş kuzu boynunun birleşiminden yapılan, genellikle garnitür veya meze olarak servis edilen alışılmadık bir tatlıdır.

Kombinasyon ceviz, antep fıstığı veya badem eklenmeden önce kaynatılır ve iyice karıştırılır. Hazırlandıktan sonra khoresht direği soğutulur ve servis edilmeden önce üzerine kızamık eklenir. Geçmişte kralların düzenlediği büyük ziyafetlerde ana yemek olarak servis edilirdi.

3. Khiar

Mast o khiar, yoğurt ve doğranmış salatalıkla yapılan basit ve canlandırıcı bir İran sosudur. Orijinal haliyle cömertçe nane ile tatlandırılır, ancak sarımsak, ceviz, kuru üzüm gibi diğer malzemelerle ve çeşitli otlar ve baharatlarla kolayca uyarlanabilir.

Soğutulmuş olarak servis edilen mast o khiar, her İran yemeğinin temel garnitürüdür, aynı zamanda çıtır bazlamalar eşliğinde hızlı ve besleyici bir atıştırmalıktır.

5. Zeytoon Parvardeh

İran'ın Gilan eyaletinden gelen bu sade yemek, çekirdeği çıkarılmış zeytin ve nar pekmezinin lezzetli birleşiminden oluşuyor. Ek malzemeler arasında öğütülmüş ceviz, sarımsak ve kişniş veya nane gibi çeşitli taze otların yanı sıra nar taneleri ve bol miktarda zeytinyağı bulunur.

Zeytoon parvardeh genellikle iyi soğutulmuş olarak servis edilir ve geleneksel olarak meze veya atıştırmalık olarak tüketilir.

6. Kuku Sabzi

Kuku sabzi, omlete veya meşhur frittataya benzeyen aromatik bir İran yemeğidir. Hafifçe dövülmüş yumurta ve çeşitli baharatlarla birleştirilmiş ince doğranmış otlardan oluşur. Karışım genellikle her iki tarafı da altın rengi kahverengi olana kadar tavada kızartılır.

Çoğunlukla maydanoz, kişniş, dereotu ve frenk soğanı gibi otlar çok önemli bir rol oynar ve yemekte kullanılan yumurta miktarına hakim olur. Bazen sade versiyonlar ceviz ve yaban mersini gibi diğer malzemelerle tamamlanabilir. Her ne kadar İranlı evlerde günlük bir ikram olarak görülse de, bu hoş kokulu ikramın dilimleri özel günlerde ve İran tatillerinde temel bir malzemedir.

7. Kashke Bademjan

Bu leziz İran mezesi, ızgara veya fırında kavrulmuş patlıcanları ve tipik olarak yoğurt peynir altı suyuyla yapılan fermente bir yan ürün olan kashk'ı birleştirir. Ana malzemeler, sotelenmiş soğan, sarımsak, zerdeçal veya nane gibi çeşitli baharatlar ve ara sıra çekilmiş fındık ilavesiyle krema kıvamına gelinceye kadar ezilir.

Yemeğin üzeri kıyılmış ceviz, nane, karamelize soğan ve az miktarda kaşarla süsleniyor. Kashke bademjan meze, sos veya ara sıra ana yemek olarak tüketilir ve en iyi yanında sıcak lavaş ekmeği ile servis edilir.

8. Sabzi Hordan

Sabzi khordan, çoğu İran yemeğinin önemli bir parçası olarak servis edilen taze ot ve sebze çeşitlerini ifade eder. Genellikle fesleğen, dereotu, nane, maydanoz, turp, yeşil soğan ve diğer çeşitli taze otlar ve sebzelerden oluşur. Geleneksel olarak sabzi khordan, birçok İran yemeğinin yanında garnitür olarak servis edilir, ancak genellikle gözleme ve beyaz peynir eşliğinde meze veya hafif bir ana yemek olarak da tüketilebilir.

9. Kuku

Kuku, kalın bir omlete benzeyen geniş bir İran yemeği grubu için kullanılan evrensel bir terimdir. Tipik olarak tavada kızartılan bu yemekler ağırlıklı olarak vejetaryendir, ancak bazı çeşitlerde ara sıra et de kullanılır. En ünlü çeşitlerden bazıları yumurta ve çeşitli doğranmış otlardan oluşan kuku sabzi ve patates bazlı kuku sib-zamini'dir. Çok yönlü kuku yemekleri İran mutfağının temelini oluşturur; genellikle özel günlerde servis edilirler, ancak aynı zamanda basit günlük yemekler olarak da hazırlanırlar.

Tadına ve tercihine göre kolaylıkla uyarlanabilen bu ürünler, sıcak veya soğuk olarak, doyurucu meze, hızlı atıştırmalık veya hafif bir ana yemek olarak yenilebilir.