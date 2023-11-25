İran'ın incisi Tebriz'in Harika Fotoğrafları

İran'ın incisi Tebriz'in harika fotoğrafları bu haberde yer alıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 15 kişilik bir grup Tebriz'i ziyaret etti ve bu harika fotoğrafları izleyenlere sundu.

İran'ın incisi Tebriz'in Harika Fotoğrafları
İran'ın incisi Tebriz'in harika fotoğrafları
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Her bir köşesi tarih kokan Tebriz kenti, ihtişamıyla turistlerin en çok uğradığı yerlerin başında geliyor. Yüksekovalı 15 kişilik grup da Tebriz’de bulunan Kendovan'ın peribacalarını gezdikten sonra Şah Gölü, Şairler Anıtı, Kaçar Müzesi, Gök Mescidi, Azerbaycan Müzesi, Eynalı Dağı ve Gölü, Tebriz Kapalı Çarşısı ve Saat Meydanı’nı gezdi.

İran'ın İncisi Tebriz

İran'ın İncisi Tebriz

Mehdi Gözey ve Hakan Zanyar Aykut'un rehberliğinde turlarını tamamlayan 15 kişilik ekip, daha sonra Yüksekova’ya döndü. Yüksekovalı grubun İran gezisinde memnun kaldığını belirten STIGIA Turizm sahibi Mehdi Gözey şu açıklamalarda bulundu:

"15 kişilik grubumuz ilk olarak Urmiye Gölü’nü, ardında Kendovan köyünde bulunan peribacaları gezdi. En önemlisi Tebriz kentinde bulunan Şah Gölü, Şairler Anıtı, Kaçar Müzesi, Gök Mescidi, Azerbaycan Müzesi, Eynalı Dağı ve Gölü, Tebriz Kapalı Çarşısı ve Saat Meydanı’nı gezerek turun keyfini çıkardılar. Gezdiğimiz tüm alanlar tamamen tarihi alanlardır. Gayet güzel ve keyifli bir tur oldu. Bundan sonrada da aynı şekilde gezimize devam edeceğiz”

iran tebriz

YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise tarihi yerleri gezmeye devam edeceklerini belirterek şu sözleri söyledi:

İran'ın incisi Tebriz'in Harika Fotoğrafları - Resim : 3

"Yüksekova'da ilk kez bu turlar yapıldı. 15 kişilik grupla İran’ın değişik kentlerini ve tarihi alanlarını gezdik. Bizler turumuza Urmiye'den başladık. Ardında tarihiyle meşhur olan Tebriz kentini karış karış gezdik. İnşallah yine aynı şekilde turlarımız devam edecek. Tüm turlarımız güven içinde yapılıyor. Onun için herkse bu turlarda keyif alacak"

tebriz

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# iran # tebriz
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