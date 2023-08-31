İstanbul'da gezilecek 5 harika yer

İstanbul kaşiflerini sevindirecek haber geldi. İstanbul'da gezilecek yerler arayanlar için bu 5 yer mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. En popüler 5 yerden oluşan bu tarihi yapıları görmeden İstanbul gezinizi bitirmeyin! Peki İstanbul'da gezilecek bu 5 yer neresi? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA GEZİLECEK 5 HARİKA YER

Galata Kulesi

Galata Kulesi, Bizans Döneminde Cenevizliler tarafından Galata Surlarının bir parçası olarak inşa edilmiştir. Osmanlı Döneminde de bir süre zindan olarak kullanılmış, sonrasında da yangın gözetleme kulesine dönüştürülmüştür. Kule Osmanlı Döneminde birkaç kez tadilattan geçse de 1960’lı yıllarda iyice harap olmuştur. Daha sonra da İstanbul Belediyesi tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştır. En sonda 2020 yılında 2020 yılında restore edilmiş ve bu sefer müze olarak kapılarını ziyarete açmıştır.

Kız Kulesi

Üsküdar’ın simgesel yapılarından olan Kız Kulesi sahilden 200 metre uzaklıkta İstanbul Boğazı’nın ağzında tüm ihtişamı ile konumlanmaktadır. Geçmişi M.Ö 5. Yüzyıla kadar uzanan kule tarih boyunda birçok kez el değiştirmiş, yenilenmiş, onarılmış ve farklı amaçlarla kullanılmıştır.

İstiklal Caddesi

Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasında yer alan İstiklal Caddesi İstanbul’un en popüler caddesidir. Hatta 19. yüzyıldan günümüze en popüler cadde olma unvanını korumaktadır. Yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda olan bu cadde gerek ışıl ışıl ortamı gerekse de arka sokaklarında barındırdığı tarihi yapıları ile uğramanız gereken yerler arasındadır.

Sultanahmet Camii

Sultanahmet Camii 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır. İstanbul’da ki en büyük eserlerden olan Sultanahmet cami medreseler, hünkar kasrı, türbe, arasta, dükkânlar, darüşşifa, sıbyan mektebi, hamam, çeşme, sebiller, imarethane ve kiralık odalardan oluşan bir küliiye idi. Ne yazık ki bu yapılardan bazıları günümüze ulaşamamıştır.

Ayasofya Camii

Ayasofya Cami aynı yere üç kez inşa edilen bir tarihi eserdir. Günümüze ulaşan Ayasofya ‘Üçüncü Ayasofyadır’. Üçüncü Ayasofya 532-537 yılları arasında Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından yıkılan ilk iki kiliseye göre daha büyük ve görkemli olarak inşa ettirilmiştir. Tarih boyunca savaşlar, isyanlar sebebiyle tahrip edilen, bakımsızlık nedeniyle bazı kısımları çöken Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethine kadar sürekli yıkılma tehlikesi geçirmiştir.

Kaynak: Gezilecekyerlertr. Derleme: Ulusal.