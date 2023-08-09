Magarsus: Adana'nın Antik Kenti nerede?

Yaklaşan prömiyeri ile gündem olan Magarsus dizisi, sahil kasabası Sarıbahçe'de narenciye tekelini elinde bulunduran Kurak ailesinin hikayesini anlatıyor. Kurak ailesi, narenciye ticaretini ellerinde tutmaktadır. Ancak aile, hem kendi iç çatışmalarıyla hem de bölgedeki diğer güçlerle mücadele etmek durumundadır.

Dört tarafı narenciye bahçeleriyle çevrili olan Sarıbahçe, tarihi Magarsus Antik Kenti'ne dayanarak Kurak ailesinin öyküsünü ekrana taşıyor. Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı yapım, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.

MAGARUS ANTİK KENT NEREDE YER ALIYOR?

Peki bu ilginç adlı dizi adını nereden alıyor? Akdeniz'in serin sularına kıyısı olan Türkiye'nin güney sahilinde, tarih kokan bir hazine yatıyor: Magarsus Antik Kenti. Adana'ya 49 km uzaklıktaki Karataş ilçesinin sadece 4 km batısında, Dört Direkli mevkiinde yer alan bu antik kent, MÖ 7. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor ve Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait zengin izler taşıyor. Strabon'un anlatılarına göre, Troia Savaşı sonrasında bölgeye gelen Kilikyalı Mopsos ve Yunanlı Amphilokhos, kenti kurucuları olmuşlar.

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Kentin eski adı Mallos olarak bilinen ve antik yazıtlar, sikkeler ve diğer resmi belgelerde bu isimle anılan Magarsus, antik Kilikya'nın önemli dini merkezlerinden biriydi. Özellikle Büyük İskender'in dua ettiği Athena Tapınağı ile tanınır hale gelmiş bu antik kent, ızgara planlı bir tasarıma sahip ve etrafı surlarla çevrili. Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan yapılar arasında kent surları, Orta Çağ Kalesi, Athena Magarsia Tapınağı, tiyatro, sarnıç, Bizans ve Osmanlı hamamları yer alıyor. Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan Magarsus, tarihin hikayelerini taşıyan taşların arasında saklı.

MAGARUS DİZİSİ

Antik Tiyatro ise kentin en dikkat çekici kalıntıları arasında yer alıyor. Bu tiyatro, antik dönemin yaşam ve kültürel etkinliklerine dair bize ipuçları sunuyor.

Tarihin içinde yolculuk yapmak ve antik çağın büyüleyici atmosferini deneyimlemek isteyenler için Magarsus Antik Kenti, unutulmaz anılar ve eşsiz görüntülerle dolu bir mekân olarak öne çıkıyor. Bu tarihi ve kültürel değerlerle harmanlanmış dizi, izleyicilere hem geçmişin izlerini sürme hem de aile içi ve toplumsal mücadelelere odaklanma fırsatı sunacak.