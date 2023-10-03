Miniatürk artık ücretsiz

Miniatürk'ü ziyaret etmek isteyen yerli turistleri sevindirecek haber geldi. İBB, 100 gün boyunca, her gün sabah 11:00'a kadar yerli turistler için Miniatürk'ün ücretsiz olduğunu duyurdu. Bu nedenle Miniatürk nerede, Miniatürk'e nasıl gidilir soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Miniatürk Nerede

Miniatürk Nerede

Miniatürk Müzesi, İstanbul Beyoğlu ilçesinin Sütlüce semtinde, Haliç kıyısında yer alıyor.

Adres: Örnektepe, İmrahor Cd. No:7, 34445 Beyoğlu/İstanbul

Miniatürk'e Nasıl Gidilir

Miniatürk'e Nasıl Gidilir

Müzeye metrobüs ile Halıcıoğlu durağında indikten sonra 41 ST belediye otobüsü yada dolmuşla ulaşılabilir. Eminönü’nden kalkan 47, 47E,47Ç ve 47N hatları da Miniatürk’e ulaşım için diğer bir yöntemdir.

Gezgin Yorumları

"Türkiye'de bulunan bir çok tarihi ve stratejik yapının minyatür halindeki eserlerini inceleyebileceğiniz , eser hakkında bilgiler alabileceğiniz bir müze."

"Miniatürk ayrı güzel, içerde bir similasyon var o bambaşka güzel, öğretmen, asker, polis, öğrenci indirimi var. Ulaşımı planlayarak gidin, toplu taşıma için zor, otopark var, yanında ters var. Ters ev görmediyseniz ve illa göreceksiniz onu da görün, herkesin gitmesini önemli öneririm."