Osmanlı'nın Van'daki Mirası

Osmanlı Devleti'nin yöreye hakimiyetini gösteren mirası Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camii, restore edilmeye başlandı. Dünyadaki sayılı eski yapılardan biri olan Van Kalesi, aradan geçen 2 bin 700 yıla rağmen bugün büyük kısmıyla bütün görkemiyle ayakta duruyor. Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840 ile 825 yılları arasında Van Gölü kıyısına inşa edilen kalenin zirvesinde ise Süleyman Han Camii yer alıyor.

Tarihi Görkemine Uygun Olarak Ayağa Kaldıracağız

Van Kalesi'nin siluetini etkileyen önemli kalıntılardan biri olan cami; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye tarafından yeniden inşa ediliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, hem Van Kalesi hem de eski Van şehrinde yeni çalışmaların başlatıldığını söyledi. Alanın 800 dönümlük bir alan olduğunu belirten Vali Balcı şu ifadeleri kullandı:

“Eski Van Şehri olarak nitelendirdiğimiz ve 100 yıl önce Van'ımızın asıl yerleşim yeri olan alanı tarihi görkemine, kimliğine uygun olarak yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımız başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Van Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz el ele vererek projeyi başlattılar. Bu alan bir kültür turizm merkezi olacak. Van'ın hayatına, yaşamına zenginlik katacağını düşünüyoruz. İlk çalışmalarımızı da başlattık. Süleyman Han Caminin restorasyonunu şu anda yapıyoruz ve bitirmek üzereyiz. Ulu Cami ve Kızıl Minareli Cami'nin restorasyonunu da ihale ettik. Bu ay içinde restorasyonların başlanacak. Eski Van Şehrini de ayağa kaldıracağız”

Süleyman Han Caminin restorasyon çalışmasını bu sene içerisinde bitireceklerini dile getiren Balcı sözlerine böyle devam etti: