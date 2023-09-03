Van'ın incisi Akdamar Adası'nın bilinmeyen hikayesi

Van'da yer alan görülmesi gereken güzellik Akdamar Kilisesi'ni duymayan yoktur. Peki Van gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alan bu hoş destinasyon hakkında ne biliyorsunuz? Akdamar Adası'nın bilinmeyen hikayesi duyanları hayrete düşürecek cinsten. İşte Van'ın incisi Akdamar Adası'nın efsanesi ve etkileyici drone görüntüleri...

AKDAMAR ADASI'NIN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Akdamar Adası'nın efsanesine göre bu adada Ermeni baş keşişin "Tamar" isminde güzeller güzeli bir kızı vardı. Adanın çevresindeki bir köyde çoban olan bir genç ise dünyalar güzeli Tamar'a aşık olur. Genç çoban, Tamar'ı görmek için her gece adaya yüzer durur; Tamar ise karanlıkta yerini belli etmek için çobanı elinde bir fener ile bekler.

Biraz vakit geçtikten sonra Tamar'ın babası bu durumu öğrenir ve çok kızar. Onları birbirinden maksadıyla fırtınalı bir gecede eline feneri alarak adanın kıyısına iner ve fenerle sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzmesine, yorulmasına neden olur. Yüzmekten yorgun düşen çoban ise boğulur ve "Ah Tamar!" diyerek son nefesini verir. Sevdiğinin feryadını duyan Tamar da bunun üzerine kendini göle bırakır...

Akdamar Adası'nın harika drone görüntüleri:

İşte uzun yıllardır anlatılan bu efsaneye göre "Ah Tamar" olarak anılmaya başlayan adanın, zamanla "Ahtamara" ve son olarak da "Akdamar" olarak günümüze geldiğini düşünülür.

Akdamar Adası'nın bu hüzünlü hikayesinin ardından bir de ada üzerinde bulunan tarihi kiliseden bahsedelim. Akdamar Kilisesi'nin, bölgede hüküm süren Vaspurakan hanedanınca Kral Gakik tarafından M.Ö. 915- 921 yılları arasında yaptırıldığı biliniyor. Kilisenin mimarı ise Mimar Keşiş Manuel'dir. Bu tarihi mekân, mimari anlamda Ermeni sanatının en değerli eseri olarak kabul edilir.

Akdamar Adası konumu:

Merkezi kubbeli, dört yapraklı yonca şeklinde haç planında ve kırmızı kesme taş tüfleriyle inşa edilmiş olan kilise, oldukça zengin motiflere sahip. Tarihçi Anne R. Redgate bir kitabında, Kral Gagik'in bu kiliseyi yaptırmak için civar medeniyetlerdeki en iyi mimar ve ustaları getirdiğini yazıyor.

Akdamar Kilisesi, 1021 yılında Vaspurakan Krallığı yıkılınca, 1113 yılında manastıra çevrilmiştir ve manastır olmasının ardından Kutsal Haç Kilisesi olarak anılmaya başlamıştır. Ayrıca, 1895'e kadar da Ermeni Patrikliği merkezi olmuştur.

Bu özel yapının dış kısmında; dini konular, dünyevi konular, saray yaşamı, av sahneleri, insan ve hayvan figürlerinden oluşan zengin kabartma süslemeler yer almaktadır. İç kısmında ise dini konulu freskler bulunmaktadır. Tüm bu duvar resimleri, bölgedeki en erken tarihli örnekler olmaları nedeniyle ayrı bir önem taşırlar.

Faydalanılan kaynaklar: Google, Eliteworldhotels. Derleme: Ulusal.