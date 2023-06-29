Şehri bir gecede terk ettiler! Dünyanın en sakin yeri seçilmişti

Kurban Bayramı nedeniyle bazı şehirler hayalet şehre döndü. Bunlar arasında ise Erzurum'un en sevilen ilçesi de yer aldı. Sakinliği ve doğa harikalarıyla dünya listelerine giren Uzundere ilçesindeki sakinler bir gecede evlerini bırakıp köylerine gitti.

Kurban kesmek için köylerinde bayramı geçirmek için yola çıkan sakinler arasında doğa ile bir bütün ve sessizleşmiş bir ilçe kaldı. Rüzgarın şelalenin sesiyle harmanlanan Uzun dere mest etti.

ERZURUM'UN UZUNDERE İLÇESİNE NASIL GİDİLİR?

Kamp yapmak isteyenler için muazzam bir manzarası olan Uzundere ilçesinde tam göl kenarına kurulmuş. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar için ideal bir mekan olan Uzundere'ye Tortum şelalesi ve Uzundere Yedi Göller yakındır.

Nüfus yoğunluğu az olan ve turistik olmasına rağmen sessiz sakin kalan bu yeri genellikle şehir hayatından sıkılanlar tercih eder.

Kırtma şekerli çayı ekmeği ve lezzeti oldukça ucuzdur. Yerli halk oldukça misafirperverdir. Buraya gidip kamp yapmak istemeyenler için göl kenarında pansiyonlar bulunmaktadır.

Rumlardan kalma Oshki kilisesi ilçenin diğer ucunda ziyaretçilerini bekler. Yüzyıllardır ayakta olan bu yapının görkemi ve dağlara olan birleşimi de adeta bir film sahnesinden çıkmışa benziyor.

UZUNDERE'DE NE YENİR?

Uzundere'ye gidip ve oranın en ünlü yemeği olan cağ kebabı mutlaka denemelisiniz. Bunun yanı sıra yufka yağlaması, tirit, tava pağacı, kuymak, ayran çorbası, siron ve balık güvecin tadına bakmanızı tavsiye ederiz.