Şerefiye Sarnıcı 100 gün ücretsiz

İBB'nin duyurusuna göre 100 gün süreyle ücretsiz yapılan Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret edecekler merak ediyor; Şerefiye Sarnıcı nerede? Şerefiye Sarnıcı'na nasıl gidilir? Şerefiye Sarnıcı konumu ve videosu nasıl? Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100 gün boyunca, her gün sabah 11:00'a kadar ücretsiz olan Şerefiye Sarnıcı ayrıntıları ve merak edilen soruların tüm yanıtları aşağıda yer alıyor...

Şerefiye Sarnıcı Nerede

Şerefiye Sarnıcı Nerede

Şerefiye Sarnıcı'na ulaşım oldukça kolaydır. Marmaray ile tarihi yarımada Eminönü’ne geldikten sonra yürüyerek buraya gelebilirsiniz. Tramvaya binmek isterseniz Sultanahmet durağında inmeniz gerekmekte ve buradan Peykhane Caddesi istikametinde yaklaşık 5 dakika yürümelisiniz.

Adres: Binbirdirek, Piyer Loti Cd. No:2/1, 34122 Fatih/İstanbul

Şerefiye Sarnıcı'na Nasıl Gidilir

Şerefiye Sarnıcı'na Nasıl Gidilir

Şerefiye Sarnıcı’na gitmek için Sultanahmet’teki tramvay yolu üzerinden Piyer Loti Oteli‘ne kadar gelip, Piyer Loti Caddesi‘ne sapmak gerekir Piyer Loti Caddesi’nin girişini bulmak için, Sultanahmet Tramvay Durağı‘nı arkanıza alıp, Çemberlitaş istikametinde yürümeniz gerek.

Çemberlitaş Sütunu’nun olduğu Çemberlitaş Tramvay İstasyonu’na henüz varmadan, solunuzda Piyer Loti Otel’in kafeteryasını göreceksiniz. Kafenin olduğu sokaktan içeri doğru yürürseniz, çelik konstrüksiyon bir binanın tam da meydanın ortasında bulunduğunu fark edeceksiniz. Camlarla kaplı bu şık bina, Şerefiye Sarnıcı’nın sokak seviyesindeki girişidir.

Gezgin Yorumları

"İçeride ışık gösterileri oluyor. 2 gösteri var isterseniz ikisine isterseniz sadece birine katilabiliyorsunuz. Beklentim çok yüksek olduğu için gösterileri çok çok iyi bulmadım ama yine de fena değillerdi."

"Tarihi Yarımada'da bulunan pek çok Bizans Sarnıcından biridir. T1 tramvay ile ulaşım mümkün içeride asansör de var"