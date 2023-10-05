Sıcacık Bir Pazar Kahvaltısı Esintisi! Beykoz'da Kahvaltı Yapılacak Mekanlar!

Konu dışarıda kahvaltı etmek olduğunda hepimiz sıcacık pazar kahvaltılarımızın rahatlığını sağlayabilecek lezzetli kahvaltılıklara sahip olan o mekanı ararız. Sizler için Beykoz'da kahvaltı yapılacak mekanlar listesini hazırladık! Detaylar yazımızda!

Sıcacık Bir Pazar Kahvaltısı Esintisi! Beykoz'da Kahvaltı Yapılacak Mekanlar!
Beykoz'da kahvaltı yapılacak mekanlar!
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Dışarıda kahvaltı edilecek mekanları seçmek her zaman çok kolay olmayabiliyor. Hem ekonomik hem lezzetli menüler sunan ve pazar kahvaltılarının atmosferini barındıran Beykoz'da kahvaltı yapılacak mekanlar listesini sizler için hazırladık!

HEM EKONOMİK HEM LEZZETLİ! BEYKOZ'DA KAHVALTI YAPILACAK MEKANLAR!

Günün en önemli öğünü olan kahvaltı vücudu uykudan uyandırma ve güne enerjik başlamaya yardımcı olur. Kahvaltıda çeşitli besin gruplarından besinler tüketmek, gün boyu dengeli beslenmeye yardımcı olur. Kahvaltının hikayesi, tıpkı yemeklerin hikayesi gibi, insanlığın başlangıçlarına kadar uzanır. Ancak, günümüzdeki kahvaltı anlayışı, 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. 

beykoz'da kahvaltı yapılacak mekanlar nerede

Arkadaşlarla veya aileyle edilen kahvaltının yeri çok ayrıdır. Bu sayede kahvaltı eşliğinde sohbetler edilir, mutluluklar paylaşılır, derdi olanın derdine derman olunur. Ancak hem ekonomik hem de lezzetli menüler sunan aynı zamanda evlerimizde ettiğimiz pazar kahvaltılarının atmosferini yansıtacak o mekanı bulmak pek de kolay değil. Ama endişelenmeyin çünkü aşağıya sizler için Beykoz'da kahvaltı yapılacak mekanlar listesini yazdık!

BEYKOZ'DA KAHVALTI YAPILACAK EN İYİ 5 MEKAN!

  • Loresima Garden: Polonezköy'de bulunan, yemyeşil bir bahçe içinde yer alan bir restorandır. Restoran, serpme kahvaltı, açık büfe kahvaltı ve alakart kahvaltı seçenekleri sunmaktadır.
  • Mihrabat Korusu: Boğaz kıyısında yer alan, tarihi bir korudur. Koru içinde yer alan restoran, serpme kahvaltı ve alakart kahvaltı seçenekleri sunmaktadır.
  • Kulindağ Dağ Evi: Beykoz'un kırsal kesiminde yer alan, orman manzaralı bir restorandır. Restoran, serpme kahvaltı ve alakart kahvaltı seçenekleri sunmaktadır.
  • Manolya Garden: Beykoz'un merkezinde yer alan, bahçeli bir restorandır. Restoran, serpme kahvaltı ve alakart kahvaltı seçenekleri sunmaktadır.
  • Hüner Park: Beykoz'un merkezinde yer alan, çocuk parkı ve kafeye sahip bir mekandır. Mekan, serpme kahvaltı ve alakart kahvaltı seçenekleri sunmaktadır. 
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