Başrollerinde Robert Pattinson, Zoe Kravitz ve Paul Dano gibi isimlerin yer aldığı The Batman film serisinin 2. filmi merakla beklenmekteydi. Merakla beklenen tarih açıklandı! The Batman 2 ne zaman başlıyor! Detayları sizler için yazdık!

SİNEMA SEVERLER DİKKAT! THE BATMAN 2 NE ZAMAN BAŞLIYOR!

2022 yapımı Batman filmi, aynı adlı DC Comics karakterine dayanan DC Films tarafından üretilen bir süper kahraman filmidir. Filmin dağıtımı Warner Bros. Pictures tarafından gerçekleştirildi. Batman film serisinin reboot'u olan filmin yönetmenliğini, Peter Craig'le birlikte senaryoyu yazan Matt Reeves üstlenmiştir.

Filmde Bruce Wayne'i Robert Pattinson, Selina Kyle'ı Zoë Kravitz, James Gordon'ı Jeffrey Wright, Alfred Pennyworth'ü Andy Serkis, Carmine Falcone'u John Turturro, Oswald Cobblepot'u Colin Farrell ve Edward Nashton'ı Paul Dano canlandırmaktadır. Film 795 milyon dolarlık gişe hasılatı ile 2022'nin en yüksek hasılat yapan yedinci filmi olurken eleştirmenlerden de genel olarak olumlu yorumlar almıştır. İzleyiciler de serinin devam filmi The Batman 2'yi merakla beklemekte. The Batman 2 ne zaman başlıyor sizler için aşağıda yazdık!

THE BATMAN 2 VİZYON TARİHİ!

Filmin yönetmenliğini, ilk filmde olduğu gibi Matt Reeves üstlenecek. Filmin senaryosu, yine Reeves ve Peter Craig tarafından yazılacak. The Batman 2 filmi 3 ekim 2025 tarihinde vizyona girecek. Filmin ana konusu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı ancak serinin ilk filminde olduğu gibi Batman'in Gotham Şehri'ni koruma mücadelesine odaklanacağı tahmin ediliyor.