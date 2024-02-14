Türkiye'nin en güzel ilçeleri açıklandı! Bakın hangi ilçe ilk sırada
Türkiye'nin en güzel ilçeleri yapay zeka tarafından açıklandı! Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel ilçesi hangisi oldu? İşte merak edilen o listenin ayrıntıları...
Türkiye'nin en güzel ilçeleri yapay zekaya göre belli oldu. İzmir, Bolu, Ordu, Bartın ve Antalya'daki ilçeler de listede yer alıyor. Bakın Türkiye'nin en güzel ilçesi yapay zekaya göre hangisi oldu, işte Türkiye'nin en güzel ilçeleri listesi...
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL İLÇELERİ
1. İzmir, Seferihisar
2. Bolu, Gerede
3. İzmir, Foça
4. Şanlıurfa, Halfeti
5. Ordu, Perşembe
6. Bartın, Amasra
7. Antalya, Kemer
8. Nevşehir, Ürgüp
9. Rize, Çamlıhemşin