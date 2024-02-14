Türkiye'de yurt dışına gezmeyi düşünen gezginler bu habere çok sevinecek. 500 liraya Avrupa'ya bilet alınabiliyor. Uçuşlar Muğla'nın Dalaman ilçesindeki havalimanından başlıyor. Dalaman ve Bratislava uçak biletleri 500 liradan satışta. İşte ayrıntılar...

500 LİRAYA AVRUPA'YA UÇAK BİLETİ

Dalaman'dan Slovakya'nın başkenti olan Bratislava'ya Mart ayı uçuşlarında 500 liraya bilet alınabiliyor. İndirimli uçak bileti satışları Ryanair'in internet sitesinden erişilebiliyor. Uçuşlar yalnızca Muğla'nın Dalaman ilçesinden Bratislava'ya yapılan seyahatler için geçerlidir.