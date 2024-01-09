10 OCAK 2024 Okullar Tatil mi Edildi? Çanakkale ve Tekirdağ'da Okullar Yarın Tatil mi? Meteoroloji'den Sevindiren Haber!

Soğuk hava dalgası tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Kar yağışları bazı illerde başladı. Yolların kapatıldığı bugünlerde 10 derece birden düşen havalar sonrası öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini araştırdı. Sevindiren haber MEB'ten geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü alarm verdiği o iller...

10 OCAK 2024 Okullar Tatil mi Edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesinin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgârın, bugün sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli’nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel İlçelerinde etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklığı bu geceden itibaren Marmara’da 4 ila 10 derece azalacak. Bugün akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği belirtildi. Bunun üzerine bazı şehirlerdeki MEB'ten tatil haberi geldi.

Çanakkale ve Tekirdağ'da Okullar Yarın Tatil mi?

Olumsuz hava koşulları sonrasında tatil haberi gelmeye başladı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 09 Ocak 2024 Salı günü (bugün) temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra; Malkara ilçemizde 09 Ocak Salı günü (bugün) taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süre ile;Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 09 Ocak Salı günü (bugün) öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) 1 gün süre ile tatil edilmiştir.

Aynı şekilde Çanakkale'de de fırtına ve kar yağışına bağlı Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu gibi yerlerde okullara 10 Ocak'ta ara verildiği açıklandı.