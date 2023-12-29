10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

10 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların detaylarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Savunma Bakanlığı # msb # terörist # operasyon
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