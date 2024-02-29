14 şehirde FETÖ operasyonu! 47 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde FETÖ ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları ve operasyonları sürüyor. Son olarak Antalya merkezli 14 ilde "Kıskaç-9" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya'da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak Kıskaç-9 operasyonlarının yapıldığını bildiren Bakan Ali Yerlikaya, 47 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ali Yerlikaya, şunları kaydetti: