YKS’ye başvuran aday sayısı belli oldu! Rekor katılım...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvurularıyla ilgili verileri paylaştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "YKS’nin 8 Haziran Cumartesi saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu TYT’ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvuru yaptı. 9 Haziran Pazar saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan AYT’ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT’ye ise İngilizce’den 218 bin 316, Arapça’dan 5 bin 717, Almanca’dan 2 bin 849, Fransızca’dan bin 172, Rusça’dan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak" dedi.

EN GENÇ ADAY 15, EN YAŞLI ADAY 85 YAŞINDA

2024-YKS’ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984’ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961’inin erkek olduğunu belirten Ersoy, "En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuralar 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923 olmuştur" diye konuştu.

EN ÇOK ADAY ANADOLU LİSESİNDEN

Adayların okul türlerine ve öğrenim durumlarına göre bilgiler veren ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:



"Adayların 974 bin 521’i Anadolu Lisesi, 717 bin 732’si meslek lisesi, 570 bin 415’i açık öğretim lisesi, 232 bin 967’si imam hatip lisesi, 96 bin 524’ü fen lisesi, 10 bin 795’i sosyal bilimler lisesinden, 10 bin 647’si spor ve güzel sanatlar liselerinden. Lise son sınıfta olan aday sayısı 1 milyon 93 bin 697, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısı 1 milyon 184 bin 189. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 316 bin 260, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli olan aday sayısı 12 bin 652, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kaydolmayan aday sayısı 58 bin 455, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 293 bin 925, Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı da 77 bin 767’dir."

15 BİN 821 ŞEHİT VE GAZİ YAKINI ÜCRET MUAFİYETİNDEN YARARLANDI

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmadığını hatırlatarak, "Bu kapsamda 2024-YKS’ye başvuran 15 bin 821 aday sınav ücretinden muaf tutuldu" dedi.

ENGELLİ ADAYLARA HASSAS ÇALIŞMA

Engelli adaylar ile ilgili de bilgi veren Başkan Ersoy, "TYT ’ye toplam 12 bin 691 engelli aday, AYT’ ye 8 bin 171, YDT’ ye ise 988 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımızın hiçbir olumsuzluk yaşamaması, engel durumlarının kendilerine dezavantaj olarak dönmemesi için hassasiyetle çalışıyoruz. Emeklerinin, gayretlerinin karşılığını alabilecekleri ortamı sağlamak temel arzumuzdur" diye konuştu.

1 MİLYON 404 BİN ADAY İLK KEZ BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2024-YKS’ye başvuran adayların 1 milyon 404 bin 156’sı sınava ilk kez başvuru yaparken" diye konuşarak, şunları söyledi:

"798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda. Sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi için tüm aşamalarda gerekli çalışmaları titizlik yapıyor, önlemleri alıyoruz. İlgili kurumlarla iş birliğini sürdürüyoruz. Emeklerini emanetimiz olarak gördüğümüz adaylarımızın en uygun ortamda sınava girmesi için çabalıyoruz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."