3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

Organları 5 kişiye umut olduOrganları 5 kişiye umut olduYurt
# operasyon # Milli Savunma Bakanlığı # terörist # pkk
Çok Okunanlar
Doğu Perinçek Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!
Doğu Perinçek Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!
Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!
Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!
26 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
26 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Korkunç cinayet: Abisinin boğazını kesti!
Korkunç cinayet: Abisinin boğazını kesti!
Geçinemeyen emekli iktidarın seçim vaatlerini değerlendirdi!
Geçinemeyen emekli iktidarın seçim vaatlerini değerlendirdi!
Öne Çıkanlar ABD şimdi de Avrupa'yı uyardı | Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler ABD şimdi de Avrupa'yı uyardı | Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler HÜDA PAR'lı aday Muhammet Ata Yüksel: "Biz bu bölgeye 'kürdistan' diyeceğiz! HÜDA PAR'lı aday Muhammet Ata Yüksel: "Biz bu bölgeye 'kürdistan' diyeceğiz!