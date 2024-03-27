Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.