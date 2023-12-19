3 Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı! İstanbul ve Alanya'da Kafes-21 Operasyonu

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik kararlı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul ve Alanya'da Kafes-21 Operasyonu düzenlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla ilgili detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

3 Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde güvenlik güçleri tarafından Alanya ve İstanbul'da Kafes-21 Operasyon'nun düzenlendiğini belirtti.

Uluslararası organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve çetelere nefes aldırmayacaklarını vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarını duyurdu.

Ali Yerlikaya, emniyet güçlerince Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan Thomas Josef Konrad'ın kırmızı bültenle arandığını, Polonya'da uyuşturucu ticareti yaptığını, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı olduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle Çin'de "dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri" suçundan aranan Jinking Peng'in İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Difüzyon mesajı ile aranan Daniel Alexander Muller'in de Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirildiği operasyonun firari şüphelisi olarak arandığını ve İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gözaltına alındığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini paylaştı.