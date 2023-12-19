Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 11 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu, 12 bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 Şüpheli Yakalandı

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yurt genelinde güvenlik güçlerinin yürüttükleri çalışmalar devam ediyor. Son olarak Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi.

Adreslerin tespit edilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona çok sayıda polis de katılım gösterdi.

Dron destekli eş zamanlı operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu, 12 bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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