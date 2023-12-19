Ankara'da FETÖ ve DEAŞ'a Yönelik Soruşturma! 49 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik soruşturma yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ ve DEAŞ'a Yönelik Soruşturma! 49 Şüpheliye Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ ve DEAŞ'a Yönelik Soruşturma! 49 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü iki soruşturmada, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin saklandığı yerlerin tespitine yönelik çalışmalarda, 16 kişinin Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ise 33 şüpheli hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlarından Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. Çalışmada, şüphelilerin, hem terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak hem de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ Dosyası Kabarıyor! Adrese Teslim Öğretim Üyesi İlanları Tartışma YarattıŞırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ Dosyası Kabarıyor! Adrese Teslim Öğretim Üyesi İlanları Tartışma YarattıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # deaş
Çok Okunanlar
20 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
20 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri!
İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri!
Ersin Tatar'dan Vladimir Putin'e Tarihi Çağrı!
Ersin Tatar'dan Vladimir Putin'e Tarihi Çağrı!
Asgari Ücret ile İlgili Yeni Gelişme!
Asgari Ücret ile İlgili Yeni Gelişme!
Yalova'da yaşanan deprem sonrası ilk açıklama!
Yalova'da yaşanan deprem sonrası ilk açıklama!
Öne Çıkanlar Putin'den Zelenski'ye gözdağı: Rusya, Ukrayna'yı obüslerle böyle vurdu! Putin'den Zelenski'ye gözdağı: Rusya, Ukrayna'yı obüslerle böyle vurdu! Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri! Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri!