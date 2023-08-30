30 Ağustos Zaferi tüm yurtta kutlandı! 101 yıllık bağımsızlık destanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başarıyla sonuçlanan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü yurtta coşku ile kutlandı. Birçok ilde çeşitli gösteriler yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun her köşesinde kutlandı. Destan yazan Atatürk ve silah arkadaşları minnetle anıldı.
Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, görevlilerce Türk bayrakları asıldı.
Türk bayrağı taşıyan balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler için renkli manzara oluşturdu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası yapıldı. Kutlamalar kapsamında sahilden denize ok atıldı.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Maslak'taki binalara dev Türk bayrakları asıldı.
Antalya Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin çatısından halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.
"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılarının yer aldığı flamalar binalara asıldı.