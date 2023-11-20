4 İlde FETÖ Operasyonu! 12 Şüpheli Yakalandı

Konya merkezli olarak İstanbul, Ankara ve Erzincan'da FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 İlde FETÖ Operasyonu! 12 Şüpheli Yakalandı
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Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Konya merkezli 4 ilde önemli bir operasyona imza atıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli İstanbul, Ankara ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # operasyon # Konya
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