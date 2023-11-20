Manisa'da Korkunç Cinayet! Asansörde Anne ile Kızının Cesedi Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Cinayetin yaşandığı adres Salihli ilçesindeki Kocaçeşme Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı. Asansörü çağıran kişi asansör geldiğinde, aynı binada oturan komşuları 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in asansör kabininde hareketsiz bir biçimde yattığını gördü.

Durum, yetkililere bildirilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk incelemede Güler ile Etmeyez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Komşuları Anne ile Kızı Boğarak Öldürmüş!

Yapılan ön incelemede, anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı. Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.