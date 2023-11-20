Terör Örgütüne Ağır Darbe! Aranan 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Erzincan'da biri yeşil, biri gri kategoride aranan 2 terörist Kahramanlar-28 operasyonunda etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.
Yurt içinde terör örgütüyle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Son olarak Erzincan'ın Kemah kırsalında önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Kemah'ta Kahramanlar-28 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, komandolar ve güvenlik korucu timleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandığı belirtildi.
Ali Yerlikaya açıklamasında, operasyonda biri yeşil, diğeri gri kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, teröristlerin, 21 Ekim 2021'de Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu, 10 Haziran 2016'da Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'i şehit eden teröristler olduğunu ifade etti.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
- Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı