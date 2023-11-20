Terör Örgütüne Ağır Darbe! Aranan 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde terör örgütüyle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Son olarak Erzincan'ın Kemah kırsalında önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Kemah'ta Kahramanlar-28 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, komandolar ve güvenlik korucu timleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Ali Yerlikaya açıklamasında, operasyonda biri yeşil, diğeri gri kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, teröristlerin, 21 Ekim 2021'de Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu, 10 Haziran 2016'da Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'i şehit eden teröristler olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: