4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
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Yurt içinde ve yurt dışında, kahraman Türk askerinin terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terröist, taciz ateşi açtı. Teröristler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör örgütü # operasyon # Fırat Kalkanı # pkk
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