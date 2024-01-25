41 şehirde Narkogüç-46 operasyonu! 201 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 41 ilde Narkogüç-41 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin detayları aktardı.

201 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, gençleri ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını, "her an enselerinde olduklarını" belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlara, 348 ekip, 1136 personel, hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde düzenlendi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin diğer detayları şu şekilde açıkladı:

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 31 kilogram esrar, 1 milyon 960 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 23 kilogram skunk, 124 gram kokain ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 193 bin adet uyuşturucu hap, 79 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.