42 çocuk tedavi uyguladı! LGBT adına operasyonlar gerçekleştiren doktor konuştu

Cinsiyet değişimi amacıyla 27 çocuğa ergenlik durdurucu, 15 çocuğa çapraz cinsiyet hormonu uygulanması olayı gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Üniversitesindeki çocukların cinsiyetlerine yönelik tıbbi müdahale ile ilgili çalışmanın yazarlarından Doç. Dr. Melek Yıldız Aydınlık gazetesinin haberlerine "çarpıtma" dedi. Ancak Yıldız, “medikal tedavi uyguladıklarını” kabul etti.

ÇOCUKLARA TEDAVİ UYGULADIĞINI KABUL ETTİ

Türkiye’de çocukların cinsiyetine tıbbi müdahale yapıldığı Aydınlık’ın haberiyle ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi merkezli çalışma,18 yaşından küçük 27 çocuğa ergenlik durdurucu, 15 çocuğa da çapraz cinsiyet hormonu uygulandığını gösterdi.



Aydınlık gazetesi, hakemli dergi Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology’de, (JORNIL OF KILİNİKAL RİSÖRÇ İN PEDİYATRİK ENDOKIRONOLOJİ) hakem incelemesi tamamlanmadan çevrimiçi yayınlanan makaleye dayanarak olayı gündeme taşıdı.



11 yazardan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Melek Yıldız gazetenin haberine yanıt verdi. Haberlerin gerçek dışı olduğunu öne süren Yıldız:

- Hukuka ya da tıp etiğine aykırı bir işlem yapılması söz konusu değildir.



Tedavi için başvuran çocuklara makalede adı geçen hekimler tarafından hiçbir operasyon yapılmadığını söyleyen Yıldız:

- Hedef gösterilen akademisyenlerin hiçbiri cerrah değildir.





Yıldız yanıt metninde “medikal tedavi uyguladıklarını” ise kabul etmek zorunda kaldı. Doktor Yıldız açıklamasında:

- Hastalara, kabul gören uluslararası rehberler doğrultusunda medikal tedavi yöntemleri uygulanmakta, bu yöntemler geri döndürülebilir nitelikte tedaviler olmakla, kalıcı etki bırakacak hiçbir işlem yapılmamaktadır.





Tartışmaya neden olan makalede çocuklardan 5’inin İstanbul Tıp Fakültesine gelmeden önce reçetesiz hormon ilacı kullandığını ifade ediliyor. Aydınlık gazetesi de bu bilgiyi ilk yaptığı 13 Ağustos’ta yayınlanan haberde yayımladı.