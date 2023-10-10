6 Sanığa 15'er Yıl Hapis İstendi! MKE Fabrikasındaki Patlamada İddianame Hazırlandı

Ankara’da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait fabrikada 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

6 Sanığa 15'er Yıl Hapis İstendi! MKE Fabrikasındaki Patlamada İddianame Hazırlandı
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Makine Kimya Endüstrisi’nin Ankara Elmadağ’daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 10 Haziran’da yaşanan patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı. 5 işçinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

MKE Fabrikasındaki Patlamayla İlgili İddianame Hazırlandı

İddianamede, fabrika müdürü Durdu Uğur Ş, vekili Kuntay K, üretim mühendisi Zafer S, asit, dinamit üretim takım lideri Oktay A, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet A. ve iş güvenliği uzmanı Aynur K. sanık olarak yer aldı. Olayın ihmalden kaynaklandığı vurgulanan iddianamede, “atölyenin üretim faaliyetleriyle ilgili etkili denetim mekanizmasının bulunmadığı, denetimlerin yalnızca kağıt üzerinden yapıldığı anlaşılmaktadır." denildi. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, sanıklar, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Makine Kimya Endüstrisi # iddianame
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