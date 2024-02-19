6 şehirde Kafes-43 operasyonu! 23 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Son olarak Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 şehirde, önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

KAFES-43 OPERASYONLARINDA 23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülteni, yeşil bülteni ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) arama kaydı olan 23 şüpheliye yönelik Kafes-43 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, 6 ildeki eş zamanlı operasyonlarda, tüm şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerin, adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu, kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğunun tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.