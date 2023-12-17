7 Ayda 52 Milletvekili İstifa Etti, 1 Milletvekili İhraç Edildi! Koltuk Sayısı Değişti



Seçimlerin ardından gelen 7 aylık süreçte Meclis’teki koltuklarda birçok değişiklik oldu. Toplamda 600 milletvekilinin 52’si partisinden istifa ederken, 1’i de partisinden ihraç edildi.



Millet İttifakı yenilgiyle birlikte hızlı bir dağılma sürecine girdi, ittifak partileri arasında soğuk rüzgarlar esti.



CHP listelerinden seçime giren 39 milletvekilinin; 15'i DEVA'ya, 10'u Gelecek Partisi'ne, 10'u Saadet Partisi'ne, 3'ü Demokrat Parti'ye ve 1 milletvekili ise İyi Parti'ye geçti.



Gelecek Partisi’ne geçen 10 milletvekili ise Saadet-Gelecek grubunun kurulabilmesi için Saadet Partisi’ne geçti.



istifaların en çok sarstığı parti ise iti Parti. Parti içi hesaplaşma sürecinde 4 milletvekili istifa ederken 1 milletvekili de ihraç edildi.



Cumhur İttifakı cephesinden de sürpriz bir istifa geldi. Cumhur İttifakı üzerine konuştuğu iddia edilen MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da istifa etti.