7 şehirde Bozdoğan-26 operasyonları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 şehirde "Bozdoğan-26" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

7 şehirde Bozdoğan-26 operasyonları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde eş zamanlı olarak "Bozdoğan-26" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

20 ZANLI YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da eş zamanlı "Bozdoğan-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucunda İstanbul'da 11, Çorum'da 3, İzmir'de 2, Elazığ, Eskişehir, Kilis ve Trabzon'da ise 1'er zanlının gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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