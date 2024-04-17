Artvin'de metan gazı patlaması! Çöp sahası alev alev yandı

Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleşen patlama sonucu çıkan yangın, Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Artvin'de metan gazı patlaması! Çöp sahası alev alev yandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Artvin'de, Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında metan gazı patlaması yaşandı.

Gece saatlerinde meydana gelen patlama sonrası bölgede yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Artvin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiipleri sevk edildi.

Kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Bilgehan Erdem, gece saatlerinden beri sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerin yangını kontrol altına aldığını söyledi.

Geniş alana yayılan yangını söndürmenin kolay olmayacağını belirten Erdem, "Kontrol altına aldık. İtfaiye araçlarımız su sıkarak, iş makinelerimiz de uygun noktalarda toprakla üzerini kapatarak çalışıyor." dedi. Erdem, çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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